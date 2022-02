Beppe Furino ricoverato in ospedale in gravi condizioni: l’ex centrocampista della Juventus ha avuto un’emorragia cerebrale (Di martedì 22 febbraio 2022) l’ex centrocampista della Juventus Beppe Furino è ricoverato nella Stroke Unit dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri, in provincia di Torino. Il 75enne, bandiera bianconera negli anni ’70 e ’80, ha avuto un’emorragia cerebrale. Le sue condizioni sono gravi ma stabili e al momento è escluso l’intervento chirurgico. Furino, uno dei giocatori-simbolo della Vecchia Signora, della quale ha indossato la fascia di capitano dal 1976 al 1983, ha contribuito alla vittoria di 8 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni (l’attuale Champions League). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022)nella Stroke Unit dell’Santa Croce di Moncalieri, in provincia di Torino. Il 75enne, bandiera bianconera negli anni ’70 e ’80, ha. Le suesonoma stabili e al momento è escluso l’intervento chirurgico., uno dei giocatori-simboloVecchia Signora,quale ha indossato la fascia di capitano dal 1976 al 1983, ha contribuito alla vittoria di 8 scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Coppa Uefa e 1 Coppa delle Coppe, disputando inoltre 2 finali di Coppa dei Campioni (l’attuale Champions League). ...

