Benzina: Qe, nuovi rialzi, per servito verde a 1,989 euro (Di martedì 22 febbraio 2022) nuovi aumenti sulla rete carburanti: oggi infatti è Eni a rivedere verso l'alto di un centesimo i prezzi raccomandati di Benzina e diesel. Lo rileva Quotidiano energia, aggiungendo che i prezzi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022)aumenti sulla rete carburanti: oggi infatti è Eni a rivedere verso l'alto di un centesimo i prezzi raccomandati die diesel. Lo rileva Quotidiano energia, aggiungendo che i prezzi ...

