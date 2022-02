Benfica-Ajax in tv domani: orario, canale e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) Benfica e Ajax si scontreranno in territorio lusitano, nel contesto dell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/2022. Difficile identificare una favorita nel confronto tra le due compagini, sebbene gli olandesi, per tradizione, siano più rilevanti nelle circostanze europee; nel dettaglio, attenzione al talento di Antony, talento brasiliano ed esterno d’attacco spesso pungente per le difese internazionali. La diretta televisiva della sfida sarà offerta da Sky Sport, domani mercoledì 23 febbraio, mentre Mediaset non detiene i diritti dell’incontro e quindi non sarà disponibile la fruizione in chiaro. Live streaming peraltro fruibile attraverso le applicazioni Sky Go e Infinity+ In alternativa, Sportface.it proporrà ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022)si scontreranno in territorio lusitano, nel contesto dell’andata degli ottavi di finale della. Difficile identificare una favorita nel confronto tra le due compagini, sebbene gli olandesi, per tradizione, siano più rilevanti nelle circostanze europee; nel dettaglio, attenzione al talento di Antony, talento brasiliano ed esterno d’attacco spesso pungente per le difese internazionali. Latelevisiva della sfida sarà offerta da Sky Sport,mercoledì 23 febbraio, mentre Mediaset non detiene i diritti dell’incontro e quindi non sarà disponibile la fruizione in chiaro. Liveperaltro fruibile attraverso le applicazioni Sky Go e Infinity+ In alternativa, Sportface.it proporrà ...

