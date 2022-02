Belfast | Kenneth Branagh firma un film agrodolce da Oscar

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nato anel 1960,pesca nei suoi ricordi d’infanzia per scrivere e dirigere il suo lavoro più scopertamente autobiografico. Perché il vero protagonista del suo nuovo, che prende il titolo della città in cui ha avuto i natali, è un bambino che si trova catapultato nel bel mezzo dei cosiddetti Troubles, lo strisciante conflitto tra protestanti e cattolici nell’Irlanda del Nord. Buddy (l’esordiente Jude Hill) ha solo nove anni quando, il 15 agosto del 1969, gli scontri invadono il quartiere diin cui vive con la sua famiglia, dividendo in due la strada in cui, fino al giorno prima, protestanti e cattolici riuscivano a convivere. Quel microcosmo brulicante di solidarietà, umanissimi rapporti di vicinato, ragazzini vocianti che giocano, reso nei toni di un bianco e ...

SilvSottile : Dal 24 febbraio al cinema #Belfast di #KennethBranagh presentato a #RomaFF16 @romacinemafest @Alicenellacitt e cand… - cinemaecritica : Passioni e Delitti sul Nilo Poirot di Nuovo al Lavoro Leggi Più Su… - LEEpedrazzi : Qualche considerazione su Belfast di Kenneth Branagh, in uscita giovedì nelle sale - Diregiovani : Dolce, struggente e commovente, tutto questo è #Belfast di Kenneth Branagh. Candidato a 7 premi #Oscar, tra cui Mig… - robyleofrigio : Belfast, diretto da Kenneth Branagh in anteprima gratuita alla Casa del Cinema di Roma -

Candidato a sette premi Oscar,è il film più personale diBranagh, che rielabora la sua infanzia attraverso il ...Mettendo per un attimo da parte le grandi produzioni con Disney o il suo Poirot,Branagh conci racconta la sua infanzia, gli anni in cui, da ragazzino già molto arguto, viveva con la sua famiglia, protestante, in un quartiere di, insieme a molte altre ...Spiega Branagh che non ha dimenticato quanto è accaduto in questi anni e tutto il sangue che ha imbrattato la sua terra “Quando abbiamo fatto del film a Belfast a novembre del 2021, c’è stata una ...Con il film Belfast Kenneth Branagh ritorna al suo passato con un film personale, senza pressioni commerciali, senza effetti speciali.