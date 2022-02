Belen Rodriguez, replica alle offese degli haters: “Sui social ci vorrebbero delle leggi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Ospite durante l’ultima puntata di Verissimo, Belen Rodriguez ha affrontato un tema che riguarda tutti i personaggi famosi e non: i leoni da tastiera. Vittima non solo recentemente di offese sui social, la donna ha replicato ai commenti degli haters riguardo il ricorso alla chirurgia estetica. “Sui social ci vorrebbero delle leggi” – Durante l’intervista di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Ospite durante l’ultima puntata di Verissimo,ha affrontato un tema che riguarda tutti i personaggi famosi e non: i leoni da tastiera. Vittima non solo recentemente disui, la donna hato ai commentiriguardo il ricorso alla chirurgia estetica. “Suici” – Durante l’intervista di L'articolo

