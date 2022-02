Belén Rodriguez con Stefano De Martino e Santiago | complicità e tenerezza

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 febbraio 2022) I tre sono stati paparazzati fuori dalla casa del ballerino, dove avevano trascorso la notte: lui e il figlio, poi, sono partiti per una vacanza al mare, lei invece è rimasta a Milano. «La situazione è in evoluzione», ha detto la showgirl nei giorni scorsi, «adesso non sono fidanzata». Ma l’unione di famiglia è comunque confermata