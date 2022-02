Beautiful | trama 22 febbraio 2022 | Paris conquista Carter

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 22 febbraio 2022) Anticipazionioggi 22con un grande passo in avanti pere la sua vita professionale. Come reagirà Ridge? Steffy in difficoltà con Hopenuova puntataoggi 22con nuove storie e colpi di scena inediti. Siamo rimasti alla grande felicità di Hope nel vedere Thomas oramai fuori pericolo, dopo aver subito un'importante operazione. Proprio per questo, la Logan ha voluto raccontare a tutti quello che il Forrester ha dovuto subire e cosa sia accaduto veramente in questi ultimi tempi. Le sue allucinazioni lo avevano portato ad un punto di non ritorno, sino a quel pomeriggio. Hope è entrata nella sua stanza mentre lo stilista parlava con il manichino, convinto che fosse la Logan. Solo dopo un mezzo ...