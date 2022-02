Beautiful anticipazioni 24 febbraio 2022 | la proposta di Carter

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata diin onda il prossimo giovedì 24vedrete comesarà deciso nella sua iniziativa di far assumere Paris alla Fondazione Forrester. Per questo non esiterà a fare la richiesta a Ridge affinché assuma la giovane. Lo stilista però ferma il suo entusiasmo in merito, dicendogli che deve pensarci su e per questo prende un po’ di tempo per pensarci. Il figlio di Eric infatti non è troppo entusiasta della soluzione trovata dal Walton. Seguite questo episodio in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity. Le parole della madre di Sophie Codegoni In un intervento pubblico la signora Valeria Pasciutto lancia un messaggio di preavviso all’ex tentatore di Temptation Island Trame di ...