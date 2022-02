Battipaglia, Morto nel College, l’ombra dei maltrattamenti (Di martedì 22 febbraio 2022) I genitori ed i parenti di Claudio Mandia il 17enne di Battipaglia Morto un giorno prima del suo 18mo compleanno in College a New York, si chiudono nel riserbo, ma le accuse di “maltrattamenti” rivolte alla direzione della “EF Academy” sono comunque filtrate. I responsabili della scuola, a Tarrytown, una cinquantina di chilometri da New York City, vengono chiamati in causa direttamente, anche se non è chiaro di quali maltrattamenti si sarebbe trattato e per quali motivi. “Claudio – dice il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, che conosce la sua famiglia – si era trasferito negli Usa due anni fa, quando aveva 16 anni, per completare il liceo. Poi avrebbe dovuto proseguire gli studi”. L’azienda del padre, Mauro, esporta prodotti surgelati negli Usa ed in altri Paesi e Claudio era ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 febbraio 2022) I genitori ed i parenti di Claudio Mandia il 17enne diun giorno prima del suo 18mo compleanno ina New York, si chiudono nel riserbo, ma le accuse di “” rivolte alla direzione della “EF Academy” sono comunque filtrate. I responsabili della scuola, a Tarrytown, una cinquantina di chilometri da New York City, vengono chiamati in causa direttamente, anche se non è chiaro di qualisi sarebbe trattato e per quali motivi. “Claudio – dice il sindaco di, Cecilia Francese, che conosce la sua famiglia – si era trasferito negli Usa due anni fa, quando aveva 16 anni, per completare il liceo. Poi avrebbe dovuto proseguire gli studi”. L’azienda del padre, Mauro, esporta prodotti surgelati negli Usa ed in altri Paesi e Claudio era ...

