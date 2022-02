Bassetti: «Oggi si può togliere il Green pass. Io in politica? Ecco le mie condizioni» (Di martedì 22 febbraio 2022) L’edizione genovese di Repubblica ospita Oggi un’intervista a Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova. Il dottore racconta cosa è successo in questi due anni dal suo punto di vista e poi dice anche la sua sulle riaperture: «Sono stato e sono un sostenitore accanito del Green pass, finché avevamo un obiettivo sanitario: spingere le persone a vaccinarsi. Ora però l’obiettivo è raggiunto: il 95% della popolazione è vaccinata e protetta, il 92% over 12 vaccinati, gli altri sono guariti. Alla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, può rimanere per casi residuali, come le visite a malati, ma non per lavorare, prendere la pensione o un aperitivo. Non abuserei ora del Green pass perché ci tornerà utile», sostiene. Aggiungendo poi che anche ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) L’edizione genovese di Repubblica ospitaun’intervista a Matteo, direttore del reparto di Malattie Infettive al San Martino di Genova. Il dottore racconta cosa è successo in questi due anni dal suo punto di vista e poi dice anche la sua sulle riaperture: «Sono stato e sono un sostenitore accanito del, finché avevamo un obiettivo sanitario: spingere le persone a vaccinarsi. Ora però l’obiettivo è raggiunto: il 95% della popolazione è vaccinata e protetta, il 92% over 12 vaccinati, gli altri sono guariti. Alla fine dello stato di emergenza, il 31 marzo, può rimanere per casi residuali, come le visite a malati, ma non per lavorare, prendere la pensione o un aperitivo. Non abuserei ora delperché ci tornerà utile», sostiene. Aggiungendo poi che anche ...

ladyonorato : Ma come mai quando queste cose le dicevo io ero #novax e oggi se le dice Bassetti è #lascienza? - rep_genova : Bassetti 'Due anni lunghi un secolo ma oggi si può togliere il Green Pass' [di Michela Bompani] [aggiornamento dell… - rep_genova : Bassetti 'Due anni lunghi un secolo ma oggi si può togliere il Green Pass' [di Michela Bompani] [aggiornamento dell… - Laura_Virgy : RT @camiziani: Abrignani Crisanti Bassetti tanti altri sono per l’eliminazione del GP. Qua si viene insultati malamente e definiti pro nova… - fabiottofab : @AStramezzi Ma proprio oggi Bassetti dice che non funziona ?????????????????????????????????? -