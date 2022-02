Basket | qualificazioni mondiali 2023 | partenza Italia per Islanda ritardata di un giorno per meteo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un piccolo contrattempo per la Nazionale di. Le cattive condizionirologiche sui cieli islandesi hanno sconsigliato laper Reykjavik, prevista per il primo pomeriggio di martedì 22 febbraio. Il viaggio è stato dunque riprogrammato nella mattinata di domani, mercoledì 23 febbraio. Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha comunque scelto i 13 Azzurri che voleranno ine che nel pomeriggio odierno sosterranno una sessione di allenamento presso il PalaDozza a Bologna. Sono stati autorizzati a lasciare il raduno, ma rimanendo a disposizione per la partita di domenica prossima, gli atleti: Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom. Nella giornata di domani lo staff tecnico effettuerà l’ultimo “taglio” in vista della gara, la terza della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup ...

Advertising

StraNotizie : Qualificazioni alla Coppa del Mondo di basket, doppio impegno contro l'Islanda per gli azzurri… - SportandoIT : Qualificazioni Mondiale Basket 2023, Eurolega (22 febbraio-1 marzo): il programma su Eleven Sports - bolognabasket : il programma su @ElevenSportsIT per Eurolega e Qualificazioni Mondiali - Quotidianinet : Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: doppia sfida Italia-Islanda. Programma, orari, tv, streaming - zazoomblog : Basket Qualificazioni Mondiali 2023: doppia sfida Italia-Islanda. Programma orari tv streaming - #Basket… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket qualificazioni

Nel giorno della presentazione del nuovo main sponsor della nazionale diIta Airways , si è parlato molto anche di campo. Giovedì sera sarà tempo dialla prossima Coppa del Mondo e la squadra di Coach Sacchetti volerà in Islanda per affrontare i ...Ilè una disciplina che per definizione tende verso l'alto proprio come la nostra compagnia ...sarà per l'Islanda dove la nazionale di Coach Meo Sacchetti sarà di scena per le...Un piccolo contrattempo per la Nazionale di basket. Le cattive condizioni meteorologiche sui cieli islandesi hanno sconsigliato la partenza per Reykjavik, prevista per il primo pomeriggio di martedì ...Un piccolo contrattempo per la Nazionale di basket: le cattive condizioni meteorologiche sui cieli islandesi hanno sconsigliato la partenza per Reykjavik prevista per il primo pomeriggio. Il viaggio è ...