Basket | qualificazioni alla Coppa del Mondo | doppio impegno contro l' Islanda per gli azzurri

(Di martedì 22 febbraio 2022) Bologna, 22 feb. - (Adnkronos) - Nel giorno della presentazione del nuovo main sponsor della nazionale diIta Airways , si è parlato molto anche di campo. Giovedì sera sarà tempo diprossimadele la squadra di Coach Sacchetti volerà inper affrontare i padroni di casa. Partita che verrà replicata a campi invertiti domenica sera a Bologna al Paladozza: “La prima partita è sempre la più importante, abbiamo parlato tanto di Olimpiadi in questa conferenza stampa, ma il nostro futuro adesso sono queste due partite. Abbiamo un gruppo che ha molta voglia di giocare in nazionale, obiettivo che non è mai facile da raggiungere. Giocheremo in questo bellissimo impianto che vorremmo vedere pieno, ma anche al 60% siamo sicuri che la cornice sarà ...

... sarà un febbraio davvero speciale per la pallacanestro su Eleven Sports, perché a tutto questo si aggiungeranno i grandi eventi internazionali, a partire dalleal Mondiale di...Dando per assodato che la Spagna appare destinata a intascare, se non 12 vittorie su due fasi, almeno 11, per le altre squadre si tratta di lottare per il secondo e terzo posto. Dato che tutte le gare ...Bologna, 22 feb. - Nel giorno della presentazione del nuovo main sponsor della nazionale di Basket Ita Airways , si è parlato molto anche di campo. Giovedì sera sarà tempo di qualificazioni alla ...Il basket è una disciplina che per definizione tende verso ... E il primo volo sarà per l’Islanda dove la nazionale di Coach Meo Sacchetti sarà di scena per le qualificazioni alla Fiba World Cup che ...