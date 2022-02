Basket | Italia al bivio nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 Perché la doppia sfida con l’Islanda è già decisiva

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) Latrae Islanda di giovedì 24 e domenica 27 rappresenta una coppia di viatici particolarmente importante. Gli azzurri devono vincere entrambe le partite per non rischiare di incappare in situazioni spiacevoli, se non nella prima fase, di sicuro nella seconda, in termini di qualificazione aidel. Il conto è presto fatto: con le prime tre del girone che si qualificano, il lato fondamentale è accumulare più punti possibili per partire da una posizione di sicurezza nella seconda fase, dove ci si incrocia con il raggruppamento che comprende Spagna, Ucraina e Georgia. Proprio la presenza degli iberici è un po’ il nodo di tutta la questione. Dando per assodato che la Spagna appare destinata a intascare, se non 12 vittorie su due fasi, almeno 11, per le altre squadre si ...