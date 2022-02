Barcellona, Planes: “Lautaro era molto vicino, Covid ha cambiato tutto. Cercavamo anche Vlahovic e Locatelli” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Lautaro Martinez è stato molto, molto vicino. Avevamo atto molte riunioni con i procuratori e i dirigenti dell’Inter, era molto vicino. Poi il Covid ha cambiato anche il calcio a livello economico, ed è saltato tutto“. A rivelarlo è Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona dal 2018 al 2021. Ai microfoni di Sky Sport ha inoltre aggiunto, su due perni della Juventus di Massimiliano Allegri: “Vlahovic è molto forte, due anni fa lo volevamo in prestito ma alla fine non è stato possibile. Locatelli è un giocatore di stile perfetto per il Barcellona. Siamo stati vicini a lui ma la Juve è un club importante e ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) “Martinez è stato. Avevamo atto molte riunioni con i procuratori e i dirigenti dell’Inter, era. Poi ilhail calcio a livello economico, ed è saltato“. A rivelarlo è Ramon, ex direttore sportivo deldal 2018 al 2021. Ai microfoni di Sky Sport ha inoltre aggiunto, su due perni della Juventus di Massimiliano Allegri: “forte, due anni fa lo volevamo in prestito ma alla fine non è stato possibile.è un giocatore di stile perfetto per il. Siamo stati vicini a lui ma la Juve è un club importante e ...

