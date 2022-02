Avril Lavigne | Love Sux | il nuovo album in uscita il 25 Febbraio

(Di martedì 22 febbraio 2022) La cantanteannuncia l’del suoSux sarà disponibile dal 25, il rock e l’energia diSux La cantautricetorna con tutta la sua energia; il 25esceSux, untutto rock: ”Questo è l’più rock e alternativo che abbia mai fatto e mi sono divertita a farlo.Il lockdown mi ha permesso di dedicarci tantissimo tempo e ho trovato un entusiasmo tale come se fosse il primo”.Sux contiene 12 tracce ed è il settimo in studio di...

è tornata. La cantautrice canadese che ha debuttato quando era giovanissima conquistando il successo mondiale, ha fatto un grandissimo regalo ai fan pubblicando il nuovo album dal titolo ..., cantautrice, designer, filantropa e otto volte nominata ai Grammy Award, il 25 febbraio pubblica il suo nuovo album in studio "Love Sux" sull'iconica etichetta DTA di Travis Barker (e ...Così Avril Lavigne, cantante multi-platino, cantautrice, designer, filantropa e otto volte nominata ai Grammy Award, racconta il suo nuovo lavoro, Love Sux, in uscita il 25 febbraio (su etichetta DTA ...Avril Lavigne torna sulla scena musicale con il nuovo album Love Sux. L’artista: “E’ pazzesco vedere la mia musica in risonanza…”. Avril Lavigne è tornata. La cantautrice canadese che ha debuttato ...