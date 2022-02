Autotrasportatori, caro carburante: protesta sulle statali, dal foggiano al tarantino San Severo, Canosa di Puglia, Andria, Bari, Massafra (Di martedì 22 febbraio 2022) San Severo, strada statale 16. Da alcuni giorni. Si sono aggiunti presìdi a Canosa di Puglia, ad Andria nei pressi del casello autostradale, tra Massafra e Castellaneta sulla statale 100. Rallentamenti a passo d*uomo in tangenziale di Bari. Imnagihe del presidio nel tarantino tratta da video diffuso da Giacinto Fallone. Di seguito un comunicato diffuso da Casartigiani: Scioperano gli Autotrasportatori pugliesi per protestare contro l’aumento continuo del costo del carburante. Stanchi di aspettare risposte e stufi dei continui rinvii da parte del governo nazionale sulla questione hanno deciso di scendere in strada e incrociare le braccia. Come ben noto da un anno e mezzo i costi di gestione delle imprese di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 22 febbraio 2022) San, strada statale 16. Da alcuni giorni. Si sono aggiunti presìdi adi, adnei pressi del casello autostradale, trae Castellaneta sulla statale 100. Rallentamenti a passo d*uomo in tangenziale di. Imnagihe del presidio neltratta da video diffuso da Giacinto Fallone. Di seguito un comunicato diffuso da Casartigiani: Scioperano glipugliesi perre contro l’aumento continuo del costo del. Stanchi di aspettare risposte e stufi dei continui rinvii da parte del governo nazionale sulla questione hanno deciso di scendere in strada e incrociare le braccia. Come ben noto da un anno e mezzo i costi di gestione delle imprese di ...

