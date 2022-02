Auto, l’Italia ha il tasso di rinnovo del parco circolante più basso tra i grandi paesi europei (Di martedì 22 febbraio 2022) Il parco Auto circolante italiano ha attualmente il tasso di rinnovo più basso tra i maggiori mercati europei. Tra il 2014 e il 2020 c’è stato un ricambio sicuramente maggiore per la Germania, che ha un tasso di rinnovo al 47,7%, per il Regno Unito, che lo ha al 45,7% e poi per la Francia, con il tasso al 36,2%. Ultima viene l’Italia, segnata da un tasso di rinnovo del 30,6%: ciò significa che alla fine del 2020, era questa la percentuale di Auto con meno di 7 anni di anzianità mentre il 69,4% del restante parco circolante ne aveva dagli 8 in su. Secondo lo studio condotto dall’Osservatorio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilitaliano ha attualmente ildipiùtra i maggiori mercati. Tra il 2014 e il 2020 c’è stato un ricambio sicuramente maggiore per la Germania, che ha undial 47,7%, per il Regno Unito, che lo ha al 45,7% e poi per la Francia, con ilal 36,2%. Ultima viene, segnata da undidel 30,6%: ciò significa che alla fine del 2020, era questa la percentuale dicon meno di 7 anni di anzianità mentre il 69,4% del restantene aveva dagli 8 in su. Secondo lo studio condotto dall’Osservatorio ...

