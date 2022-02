Aumento bollette, associazioni e privati pagano la "bolletta sospesa" (Di martedì 22 febbraio 2022) Il rincaro dei prezzi di luce e gas rischia di travolgere i cittadini economicamente più deboli, i più poveri che spesso sono anche i più anziani. Persone che non arrivano a 9 mila euro di reddito l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il rincaro dei prezzi di luce e gas rischia di travolgere i cittadini economicamente più deboli, i più poveri che spesso sono anche i più anziani. Persone che non arrivano a 9 mila euro di reddito l'...

EnricoLetta : Il #governoDraghi è di nuovo intervenuto contro il #carovita causato dall’aumento abnorme delle #bollette. Un modo… - matteosalvinimi : Caro-bollette è emergenza nazionale, interventi devono essere urgenti e importanti. È necessario pensare a interven… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani porteremo in Consiglio dei Ministri intervento urgente da almeno 5mld per frenare caro-energia. Du… - OnofrioDG1 : RT @bar_zodiaco: Popolazione divisa da odio sociale. PMI al collasso. Bollette in vertiginoso aumento. Turismo azzerato. Ragazzini senza sp… - Munny01W : RT @bar_zodiaco: Popolazione divisa da odio sociale. PMI al collasso. Bollette in vertiginoso aumento. Turismo azzerato. Ragazzini senza sp… -