Aubameyang | “Se lo faremo anche a Napoli | avremo molte possibilità di passare il turno”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Archiviato il pareggio di Cagliari, ildeve subito rimettersi a lavoro per preparare la sfida di giovedì contro il Barcellona. Il delicato match contro i catalani vale l’accesso agli ottavi di finale di Europa League e gli azzurri hanno il desiderio di andare avanti nella competizione. Dall’altra parte, però, ci sarà un Barcellona molto motivato: i blaugrana hanno vinto 4-1 in casa del Valencia nell’ultimo match di Liga. Protagonista della partita è stato il neoacquisto Pierre-Emerick, autore di una tripletta. Pierre-EmerickL’attaccante ex Borussia Dortmund e Arsenal è stato uno dei tre super acquisti della sessione di gennaio: insieme a Ferran Torres e Adama Traoré, il Barcellona ha completamente stravolto il proprio reparto offensivo. Oggi, ai microfoni del quotidiano spagnolo Sport, ...

modifiche, delle rotazioni'. Xavi parla anche degli out del Napoli: 'Sarebbe una perdita ... de Jong,. Allenatore: Xavi NAPOLI (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, ...L'allenatore del Barcellona ha parlato anche di alcune scelte di formazione: "dei cambiamenti.lo vedremo sicuramente in campo. Già è al 100% ed è capace di fare la differenza". ...Al 23' è Aubameyang a sbloccare la gara e a segnare ... Una cosa è certa: il Barcellona è sulla strada per ritornare presto grande e contro gli azzurri giovedì faranno di tutto per sbancare il ...Aubameyang sarà regolarmente in campo contro il Napoli. Lo ha annunciato Xavi, tecnico dei blaugrana, intervenuto in conferenza stampa: "Pensavo avesse bisogno di allenamenti più intensi, ma è al 100% ...