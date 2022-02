Atletica | show Italia alla Copernicus Cup 2022 | Ponzio e Weir oltre 21 50 nel peso

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022)nelCup, a Torun (Polonia). A poche settimane dai Mondiali indoor di Belgrado (18-20 marzo), Nicke Zanesi mettono in mostra e scrivono una pagina di storia per il getto delazzurro.infatti sfiorano rispettivamente con 21,53 e 21,50 il recordno indoor realizzato nel 2020 da Leonardo Fabbri a Stoccolma (21,59) e per la prima volta dueni lancianoi 21 nella stessa gara. L’italoamericano, debuttante in Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo dello scorso agosto, scaglia la pda 7,26 kg a 21,53, ma anche a 21,39 e 21,32 (altri due lanci a 20,97 e ...