Atletica: Assoluti Indoor. Anche Jacobs in pista ad Ancona (Di martedì 22 febbraio 2022) Fari puntati pure sulla pedana del lungo e su Larissa Iapichino Ancona - È l'appuntamento più atteso dell'inverno tricolore, una festa per tutta l'Atletica italiana. Sabato e domenica le stelle ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Fari puntati pure sulla pedana del lungo e su Larissa Iapichino- È l'appuntamento più atteso dell'inverno tricolore, una festa per tutta l'italiana. Sabato e domenica le stelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Assoluti Atletica: Assoluti Indoor. Anche Jacobs in pista ad Ancona ... una festa per tutta l'atletica italiana. Sabato e domenica le stelle azzurre si ritrovano al Palaindoor di Ancona, per l'edizione numero 53 dei Campionati Italiani Assoluti Indoor, la quindicesima ...

Atletica. Mattia Padovani, prestazione stellare sui 3000m indoor a Padova ... ha visto il successo del rappresentante dell'Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 7'52"55 a soli 2"5 dal minimo per i campionati mondiali Indoor Assoluti. Dietro l'amico Pietro Riva delle Fiamme ...

