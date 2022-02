Atletica | 13enne sbaraglia avversari delle università | il video del futuro campione Usa

(Di martedì 22 febbraio 2022) Si chiama Jaiya Patillo e benché il suo nome, per il momento, non sia noto nell'ambiente sportivo, nei prossimi anni potrebbe diventare tanto famoso da stare accanto a quello dei più grandi atleti del ...

La ragazza, appena, viene considerata un astro nascente dell'americana, e lo ha dimostrato recentemente in una gara contro delle universitarie. La giovane americana, con una tenuta ......diretto ad un impianto sportivo di Voghera ( ) per una lezione del corso di avviamento all'... il bambino di 11 anni (che viveva in città con la famiglia) e il fratelloerano entrambi ...La ragazza, appena 13enne, viene considerata un astro nascente dell’atletica americana, e lo ha dimostrato recentemente in una gara contro delle universitarie. La giovane americana, con una ...