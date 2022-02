Assegno unico universale per i figli, è online il nuovo sito dedicato. In arrivo i primi pagamenti (Di martedì 22 febbraio 2022) Manca pochissimo alle prime erogazioni dell’Assegno unico universale per i figli. Nel frattempo, l’Inps ha lanciato il nuovo portale dedicato a questa misura di sostegno per le famiglie: ecco cosa si può trovare sulla piattaforma e quando arriveranno i primi pagamenti. Assegno unico universale per i figli, arriva il sito dedicato C’è uno strumento in più per agevolare l’accesso all’Assegno unico universale per i figli. Come ha annunciato l’Inps con un’apposita comunicazione, da ieri è attivo il nuovo sito dedicato interamente a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Manca pochissimo alle prime erogazioni dell’per i. Nel frattempo, l’Inps ha lanciato ilportalea questa misura di sostegno per le famiglie: ecco cosa si può trovare sulla piattaforma e quando arriveranno iper i, arriva ilC’è uno strumento in più per agevolare l’accesso all’per i. Come ha annunciato l’Inps con un’apposita comunicazione, da ieri è attivo ilinteramente a ...

