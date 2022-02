Assegno unico figli, prima scadenza domande il 28 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Più di due milioni di domande su tre milioni di figli: sono i dati forniti dall'Inps in merito all'Assegno unico e universale figli. L'Assegno sarà erogato da marzo e sostituisce molte delle attuali agevolazioni per i figli a carico come ANF, Assegno temporaneo e detrazioni in busta paga. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) Più di due milioni disu tre milioni di: sono i dati forniti dall'Inps in merito all'e universale. L'sarà erogato da marzo e sostituisce molte delle attuali agevolazioni per ia carico come ANF,temporaneo e detrazioni in busta paga. L'articolo .

