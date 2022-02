Ascolti tv | Makari batte ancora il GF Vip

(Di martedì 22 febbraio 2022) La fiction in onda su Rai Uno chiude con 5.285.000 spettatori pari al 24.4%una volta, le fiction Rai battono Canale 5 e “Il Grande Fratello Vip”, reality che va avanti da mesi senza mai conquistare davvero gli. Su Rai Uno,ha registrato 5.285.000 spettatori pari al 24.4%. Su Canale 5 il reality condotto da Alfonso Signori ha raccolto davanti al video 3.551.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Rai2 Delitti in Paradiso ha coinvolto 734.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 911.000 spettatori (4.2%). Leggi anche:tv, l’Amica Geniale si impone neglidi domenica 20 febbraio Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza ...

Advertising

tuttotv_info : #AscoltiTV: #Makari chiude al 24,4%, #GFVIP sale al 22,9%, bene #QuartaRepubblica al 5,6%, #UominiEDonne al 24,45%… - 361_magazine : #Ascoltitv gli ascolti di ieri sera #Makari batte il #GfVip - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: Ascolti TV | Lunedì 21 Febbraio 2022. Makari chiude in salita (24.4%-5,2 mln), GF Vip al 22.9% (3,5 mln) - SerieTvserie : Ascolti tv lunedì 21 febbraio 2022: Makari, GF Vip, PresaDiretta - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 21 febbraio 2022. Màkari 2 chiude al 24,4%, il GFVIP sale al 22,9%, bene Porro al 5,6% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Makari

tv del pomeriggio di lunedì 21 febbraio 2022 Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha avuto l'attenzione di spettatori (%). Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto spettatori (%). Rai Uno: ...Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri lunedì 21 febbraio 2022 ? Ancora la miniserie di RaiUno giunta alla seconda stagionecon l'episodio Il lusso della giovinezza con Claudio Giouè ? O la diretta ...Ancora una volta, le fiction Rai battono Canale 5 e “Il Grande Fratello Vip”, reality che va avanti da mesi senza mai conquistare davvero gli ascolti. Su Rai Uno, Makari ha registrato 5.285.000 ...L’ultima puntata di Makarì 2 (Rai Uno) chiude con ascolti in crescita raggiungendo oltre 5.2 milioni di utenti (la penultima puntata fu vista da 4.8 milioni di spettatori), con uno share pari al 24.4% ...