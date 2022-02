Ascolti TV 21 febbraio | cala l' audience de L' Eredità | Amadeus gongola con Soliti Ignoti

(Di martedì 22 febbraio 2022) Non è certamente cominciata nel migliore dei modi la settimana de L'che, rispetto a lunedì scorso, ha riportato un calo all'interno deglitv. Basti pensare che, soltanto una settimana fa, Flavio Insinna festeggiava il 25.1% di share grazie agli oltre 5 milioni di spettatori! Chi non perde colpi, invece, è- Il ritorno, in occasione dell'ultima puntata di Makari 2, ha ospitato gli attori Claudio Gioè e Domenico Centamore: saranno riusciti a vincere? Andiamo subito a scoprirlo!TV 21: benissimo l'ultima puntata di Makari 2 e il GF Vip con una doppia uscita L'ultimo appuntamento con Makari 2 ha attirato davanti agli schermi di Rai 1la bellezza di 5.3 milioni di spettatori, equivalenti ad uno share del 24.4%. Numeri ...

Ottimiper Striscia la notizia , che ieri, lunedì 212022, è stato visto da 4.714.000 telespettatori e il 18.42% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli ...del 212022. In prima serata su Rai1 il finale della seconda stagione di Màkari ha convinto una media di 5.285.000 spettatori pari al 24,4%. Su Canale 5 - dalle 21.45 all'1.25 - ...Ascolti tv ieri 20 febbraio 2022: share L'amica geniale 3 su Rai 1, Che bella giornata su Canale 5 – L'amica geniale 3 vince su Rai 1 col 21.6% di share