As Roma, Costanzo si è dimesso: “Non sono abituato a rubare soldi” (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Maurizio Costanzo si è dimesso dall’incarico di advisor della comunicazione della Roma. “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma”, ha spiegato il giornalista e conduttore che aveva cominciato la sua collaborazione con la società giallorossa a giugno scorso. “Mi sarei dovuto occupare dello stadio – ha commentato – ma ho scritto ai Friedkin che non avrei continuato perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stata affidato. “Friedkin mi aveva chiamato per fare certe cose, non avendo più il modo di farlo e non essendo abituato a rubare i soldi me ne sono andato”, ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)– Mauriziosi èdall’incarico di advisor della comunicazione della. “Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato.assolutamente pro Mourinho e tifoso della”, ha spiegato il giornalista e conduttore che aveva cominciato la sua collaborazione con la società giallorossa a giugno scorso. “Mi sarei dovuto occupare dello stadio – ha commentato – ma ho scritto ai Friedkin che non avrei continuato perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stata affidato. “Friedkin mi aveva chiamato per fare certe cose, non avendo più il modo di farlo e non essendome neandato”, ...

