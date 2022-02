Artigiani di moda: Dior Haute Couture (Di martedì 22 febbraio 2022) «L’alta moda è fatta di segreti sussurrati di generazione in generazione» e l’ultima collezione Dior Haute Couture, presentata a Parigi lo scorso gennaio ne è la perfetta espressione. Un’ode al savoir-faire che unisce in un legame indissolubile moda e arte. La palette cromatica essenziale scelta dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri lascia spazio a un nuovo racconto, dove il ricamo non è semplice dettaglio decorativo ma essenza. Così il ricamo trascende i confini del semplice ornamento, ergendosi a elemento strutturale dell’indumento. Applicato all’intera superficie delle creazioni, diviene esso stesso un nuovo materiale, un vero e proprio tessuto, che abbraccia e ridisegna le curve del corpo. Per la Chiuri, l’atelier è un luogo sacro, «un concetto “diffuso” che comprende centinaia di persone». ... Leggi su panorama (Di martedì 22 febbraio 2022) «L’altaè fatta di segreti sussurrati di generazione in generazione» e l’ultima collezione, presentata a Parigi lo scorso gennaio ne è la perfetta espressione. Un’ode al savoir-faire che unisce in un legame indissolubilee arte. La palette cromatica essenziale scelta dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri lascia spazio a un nuovo racconto, dove il ricamo non è semplice dettaglio decorativo ma essenza. Così il ricamo trascende i confini del semplice ornamento, ergendosi a elemento strutturale dell’indumento. Applicato all’intera superficie delle creazioni, diviene esso stesso un nuovo materiale, un vero e proprio tessuto, che abbraccia e ridisegna le curve del corpo. Per la Chiuri, l’atelier è un luogo sacro, «un concetto “diffuso” che comprende centinaia di persone». ...

