Arrivano oltre 600mila euro dallo Stato, Monreale rifà le strade (Di martedì 22 febbraio 2022) Le strade di Monreale si rifanno il look grazie ad alcuni finanziamenti statali per il rifacimento delle arterie. La giunta Arcidiacono ieri su proposta dell’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella ha approvato l’accordo quadro per la manutenzione delle strade di Monreale. L’accordo per un importo di 630 mila euro avrà una validità biennale 2022 (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 22 febbraio 2022) Ledisi rifanno il look grazie ad alcuni finanziamenti statali per il rifacimento delle arterie. La giunta Arcidiacono ieri su proposta dell’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella ha approvato l’accordo quadro per la manutenzione delledi. L’accordo per un importo di 630 milaavrà una validità biennale 2022 (live.it)

monrealeatoday : Arrivano oltre 600mila euro dallo Stato, Monreale rifà le strade - - gaxdestination : RT @dariodangelo91: #Putin ordina operazioni di 'peacekeeping', ma la pace che vuole il Cremlino significa guerra per l'#Ucraina. E già arr… - GramsciAG : RT @dariodangelo91: #Putin ordina operazioni di 'peacekeeping', ma la pace che vuole il Cremlino significa guerra per l'#Ucraina. E già arr… - davegiramondo : RT @dariodangelo91: #Putin ordina operazioni di 'peacekeeping', ma la pace che vuole il Cremlino significa guerra per l'#Ucraina. E già arr… - dariodangelo91 : #Putin ordina operazioni di 'peacekeeping', ma la pace che vuole il Cremlino significa guerra per l'#Ucraina. E già… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano oltre Concorsi pubblici più rapidi per tutto il 2022: niente esame orale. Milleproroghe: tutte le novità ... oltre a qualche altra decina di migliaia con contratti a tempo previsti proprio dal Pnrr. Uno dei ... Trasporti: vouche ai camionisti Contro la carenza di autotrasportatori arrivano incentivi per i ...

Perchè nel 2022 sarà boom di case vacanze Toscana verso il "sold out" La Toscana, come si diceva, è in testa alle preferenze e per le sue oltre 600 strutture offerte su Belvilla le prenotazioni arrivano fino a dicembre 2022, segno che la "...

Patto per Napoli, arrivano oltre 1,2 miliardi. Manfredi: "Occasione storica" Vesuvio Live Oltre 9.000 giovani scelgono la facoltà universitaria Per le presentazioni della giornata di orientamento, che prevede appuntamenti in presenza e in streaming, sono già arrivate le prenotazioni di 9mila giovani, un vero record di adesioni. Questo ...

Alla ex Merloni ora scattano i licenziamenti Nessuna proposta arrivata per il progetto dei ’nano-materiali’ Si ripropone ... Merloni che ha avuto conseguenze pesantissime sul piano economico e occupazionale oltre che per il versante marchigiano, ...

...a qualche altra decina di migliaia con contratti a tempo previsti proprio dal Pnrr. Uno dei ... Trasporti: vouche ai camionisti Contro la carenza di autotrasportatoriincentivi per i ...Toscana verso il "sold out" La Toscana, come si diceva, è in testa alle preferenze e per le sue600 strutture offerte su Belvilla le prenotazionifino a dicembre 2022, segno che la "...Per le presentazioni della giornata di orientamento, che prevede appuntamenti in presenza e in streaming, sono già arrivate le prenotazioni di 9mila giovani, un vero record di adesioni. Questo ...Nessuna proposta arrivata per il progetto dei ’nano-materiali’ Si ripropone ... Merloni che ha avuto conseguenze pesantissime sul piano economico e occupazionale oltre che per il versante marchigiano, ...