Arriva in Italia il Novavax, entro marzo 2 milioni di dosi. Bassetti: «Non cambierà nulla, la chiusura è mentale» (Di martedì 22 febbraio 2022) Arriva in Italia l'atteso vaccino anti-covid Novavax. Che, con la sua tecnologia legata al vecchio modello delle proteine ricombinanti, piace agli scettici. E dovrebbe avvicinare al gran passo i No vax, contrari ai vaccini con tecnologia a mRna. Il Novavax sarà disponibile nei prossimi giorni a partire da due regioni. Poi a marzo arriveranno altre due milioni di dosi. Da domani il Piemonte dà la possibilità di prenotarsi. Mentre nel Lazio sarà possibile da giovedì, 24 febbraio. Il vaccino Novavax convincerà chi non si è vaccinato? Molto scettico Matteo Bassetti. "Non si vaccinerà nessuno o in ..."

