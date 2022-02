Appalti | Assosistema | bene Anac su revisione prezzi servizi e forniture in Dl sostegni ter

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) -Confindustria esprime soddisfazione per l'invito dial Governo per inserire nel DLter unadeianche per ie le. “E' importante il messaggio che il Presidente dell'Giuseppe Busia lancia alla politica, messaggio che, come associazione, abbiamo più volte sollecitato e che condividiamo in pieno. E' necessario, infatti, intervenire subito per prevedere un meccanismo di riequilibrio contrattuale per i contratti deiin corso di esecuzione a partire proprio dal noleggio e lavaggio dei dispositivi tessili medici e della sterilizzazione dello strumentario chirurgico nel settore sanitario”, ha commentato il Presidente Egidio Paoletti. “Bisogna ...