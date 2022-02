Antonio Mundo, Ristorazione Zero Sprechi: il Bestseller su come riorganizzare la propria attività ristorativa (Di martedì 22 febbraio 2022) ( Milano, 22.02.2022 ) - Milano, 22.02.2022 – Secondo le ultime ricerche, la maggior parte degli Sprechi alimentari nella Ristorazione avviene durante la fase di preparazione degli alimenti (45% del totale), nei piatti dei clienti (34%), o per deterioramento dei cibi (21%). Un dato assai significativo che dimostra come questo fenomeno possa essere ridotto di moltissimo se solo si investisse più tempo a istruire il personale sull'argomento. Per tutti quelli che hanno un'azienda ristorativa e desiderano ottimizzarla e darle nuova energia per risollevarla, esce oggi il libro di Antonio Mundo “Ristorazione Zero Sprechi. Strategie Specifiche Per Aumentare Guadagni E Libertà Nel Tuo Ristorante Con I Metodi E Le Soluzioni Di Chef ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) ( Milano, 22.02.2022 ) - Milano, 22.02.2022 – Secondo le ultime ricerche, la maggior parte deglialimentari nellaavviene durante la fase di preparazione degli alimenti (45% del totale), nei piatti dei clienti (34%), o per deterioramento dei cibi (21%). Un dato assai significativo che dimostraquesto fenomeno possa essere ridotto di moltissimo se solo si investisse più tempo a istruire il personale sull'argomento. Per tutti quelli che hanno un'aziendae desiderano ottimizzarla e darle nuova energia per risollevarla, esce oggi il libro di. Strategie Specifiche Per Aumentare Guadagni E Libertà Nel Tuo Ristorante Con I Metodi E Le Soluzioni Di Chef ...

