Anticipazioni Una Vita | trame dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 | nuove speranze per Lolita

Le Anticipazioni di Una Vita dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci preannunciano che le condizioni di Lolita destano molta preoccupazione in casa Palacios. Dopo un periodo in cui la donna non mostrava alcun segno di miglioramento però le cose sembrano finalmente prendere la direzione sperata. Cosa accade? Scopriamolo insieme. Una Vita, Anticipazioni: trama puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 Lolita si sveglia e il dottor Ramon y Cajal comunica alla famiglia che il trattamento ha fatto effetto. Antonito è al settimo cielo per l'improvviso miglioramento della moglie. Lolita gli chiede di andare a dormire sul divano per il momento. Il dolore provato per il tradimento ...

