“Andate a fare…”. Katia Ricciarelli choc al GF Vip: lo ha detto senza pensarci due volte (Di martedì 22 febbraio 2022) Non sono certo mancate le discussioni nel corso della 43esima puntata dell’ormai infinito GF Vip 6 e Katia Ricciarelli è colei che è stata più volte presa in causa. Prima di tutto quando si è trovata da sola con Alex Belli per un confronto finito molto male, lo stesso che un tempo era il suo coinquilino del cuore ma che adesso lei ritiene un vero bugiardo. Dopo avergliele cantante di santa ragione al cosiddetto Man, Katia Ricciarelli si è aspramente scontrata con Miriana Trevisan. Quest’ultima è una delle poche persone, anzi probabilmente l’unica, che ha deciso di tener testa alla lirica. La showgirl ha spiegato di aver sempre cercato di aiutarla per via della sua età, cosa che l’altra non ha digerito e, tra un esaurimento e l’altro visti i tanti mesi al GF Vip 6 e trovandosi in ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 febbraio 2022) Non sono certo mancate le discussioni nel corso della 43esima puntata dell’ormai infinito GF Vip 6 eè colei che è stata piùpresa in causa. Prima di tutto quando si è trovata da sola con Alex Belli per un confronto finito molto male, lo stesso che un tempo era il suo coinquilino del cuore ma che adesso lei ritiene un vero bugiardo. Dopo avergliele cantante di santa ragione al cosidMan,si è aspramente scontrata con Miriana Trevisan. Quest’ultima è una delle poche persone, anzi probabilmente l’unica, che ha deciso di tener testa alla lirica. La showgirl ha spiegato di aver sempre cercato di aiutarla per via della sua età, cosa che l’altra non ha digerito e, tra un esaurimento e l’altro visti i tanti mesi al GF Vip 6 e trovandosi in ...

