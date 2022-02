Anche la sorella e il cognato di Bernard Madoff si sono suicidati: chi era l’uomo dietro il Piano Ponzi (Di martedì 22 febbraio 2022) La sorella e il cognato del banchiere che truffò mezzo mondo sono stati ritrovati senza vita. Indaga la polizia sulle ragioni del decesso, ma c’è già una pista Era il 14 aprile 2021 quando Bernie Madoff, l’uomo dello schema truffaldino da 60 miliardi di dollari, morì nel carcere federale di Butner, nel North Carolina. A distanza di quasi un anno esatto a morire sono sua sorella e suo cognato: Sondra Wiener, 87 anni, e il marito Marvin, 90 anni. Sondra con Bernard MadoffIndagano gli investigatori, chiamati nella residenza della coppia a Boynton Beach lo scorso giovedì dopo aver ricevuto una chiamata d’urgenza. Senza vita entrambi, ed entrambi con una ferita di arma da fuoco. Un altro suicidio nella ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 febbraio 2022) Lae ildel banchiere che truffò mezzo mondostati ritrovati senza vita. Indaga la polizia sulle ragioni del decesso, ma c’è già una pista Era il 14 aprile 2021 quando Berniedello schema truffaldino da 60 miliardi di dollari, morì nel carcere federale di Butner, nel North Carolina. A distanza di quasi un anno esatto a moriresuae suo: Sondra Wiener, 87 anni, e il marito Marvin, 90 anni. Sondra conIndagano gli investigatori, chiamati nella residenza della coppia a Boynton Beach lo scorso giovedì dopo aver ricevuto una chiamata d’urgenza. Senza vita entrambi, ed entrambi con una ferita di arma da fuoco. Un altro suicidio nella ...

