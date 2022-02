Amsterdam, salvo l’ostaggio nell’Apple store: bloccato il rapinatore costretto ad arrendersi – Il video (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È stato messo in salvo l’uomo preso in ostaggio in un Apple store di Amsterdam dove un uomo armato si era barricato con il volto coperto da un passamontagna. La polizia ha fatto scattare l’allarme nella zona di Leidseplein, rapidamente isolata. I media olandesi hanno mostrato un video in cui si vede una persona tenuta sotto tiro dall’uomo con il passamontagna. Un testimone ha raccontato al quotidiano Het Parool che alle 18 circa due uomini sono usciti dal negozio, ma quando hanno visto la polizia, uno di loro ha afferrato un passante sotto il braccio e gli ha puntato la pistola alla testa. Altri testimoni hanno detto alla tv locale At5 che ci sono stati anche alcuni spari. Dopo alcune ore di tensione, la polizia locale ha annunciato di aver messo il sequestratore sotto tiro fuori dal negozio, dove è stato sottoposto a ... Leggi su open.online (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È stato messo inl’uomo preso in ostaggio in un Appledidove un uomo armato si era barricato con il volto coperto da un passamontagna. La polizia ha fatto scattare l’allarme nella zona di Leidseplein, rapidamente isolata. I media olandesi hanno mostrato unin cui si vede una persona tenuta sotto tiro dall’uomo con il passamontagna. Un testimone ha raccontato al quotidiano Het Parool che alle 18 circa due uomini sono usciti dal negozio, ma quando hanno visto la polizia, uno di loro ha afferrato un passante sotto il braccio e gli ha puntato la pistola alla testa. Altri testimoni hanno detto alla tv locale At5 che ci sono stati anche alcuni spari. Dopo alcune ore di tensione, la polizia locale ha annunciato di aver messo il sequestratore sotto tiro fuori dal negozio, dove è stato sottoposto a ...

