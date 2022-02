Amici 21 | svelato il primo giudice del Serale | ecco chi ha rifiutato l’offerta di Maria De Filippi

(Di martedì 22 febbraio 2022) Tanti telespettatori si chiedono chi sono i giudici di21 e sembra cheDeabbia già le idee molto chiare. Mentre gli allievi continuano a sfidarsi per conquistare un posto al, l’attenzione si è focalizzata sulla giuria che valuterà le loro esibizioni. Stando ai rumors, la conduttrice avrebbe avviato la sua rete di contatti per formare il cast definitivo. Qualcuno sarebbe vicino al sì, altri starebbero valutando. Uno però pare aver accettato senza pensarci due volte: Stefano De Martino.21, tutto pronto per ilMancano poche settimane all’inizio deldi21, il momento più atteso dai telespettatori a casa e dagli allievi attualmente in corsa.Desta ...

Sempre Tv Blog hainfatti che Stefano De Martino avrebbe chiesto di non condurre Made in ... De Martino avrebbe chiesto di essere esonerato da Made in Sud per partecipare al Serale di2022 ...Lo show si conclude con il protagonista che legge il primo capitolo della sua prima opera ai suoi vecchi, dando il via alla narrazione dello show. La serie ha così detto addio ai fan dopo 253 ...Giulia Pauselli ha svelato i motivi per cui avrebbe deciso di non parlare pubblicamente della sua gravidanza. Durante lo speciale di domenica a Amici di Maria De Filippi, Giulia Pauselli ha annunciato ...Ma TvBlog ha svelato che De Martino si sarebbe rifiutato di condurre nuovamente il programma. Evidentemente il periodo in cui vanno in onda il programma Amici e Made in Sud coincidono e Stefano ...