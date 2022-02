Amici 21 | Maria De Filippi e la classifica stilata dagli allievi | favorito Luigi

(Di martedì 22 febbraio 2022) Quella del 22 febbraio 2022 è stata una puntata importante didi. La Deha convocato glichiedendo loro di esprimersi verso i loro compagni, al fine di stilare non una, ma duesimulatorie. Dapprima è stata mostrata ladei «magliati», cioè di coloro che hanno conquistato la maglia del serale. Dopodichéha fatto vedere ladei non «magliati». Ne è venuto fuori qualcosa di interessante!2022,Dechiede aglidi dare dei voti ai compagni Dopo aver raggruppato i concorrenti diDeha parlato loro di quei cinque ...

Advertising

Eva11239658 : RT @Capera20239698: Maria, mettiamo Zorzi tra i giudici del serale di Amici? Che dici? #tzvip - trudizerbino : Porca troia quelli di amici mi devono stipendiare come quota trash da buttare in casetta e litigare con soggetti ti… - infoitcultura : 'Di nuovo quell'incompetente': bufera su Amici 21, scelta contestatissima di Maria - jessica_zorzina : RT @Capera20239698: Maria, mettiamo Zorzi tra i giudici del serale di Amici? Che dici? #tzvip - Capera20239698 : Maria, mettiamo Zorzi tra i giudici del serale di Amici? Che dici? #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

... ovveroDe Filippi. Infatti, Stefano De Martino avrebbe detto no per poter essere giudice al serale di21, una mossa che come riporta TvBlog non sarebbe molto piaciuta alla Rai. Intanto ...diDe Filippi' è un talent che vanta 21 edizioni, sono tantissimi i ragazzi che usciti dal programma hanno avuto gran successo. Anche quest'anno la scuola ha numerosi talenti e visto che ...Il profumo di casa è, per De Martino, un richiamo irrinunciabile, e pare che anche questa volta Maria De Filippi non possa fare a meno ... sarà il meccanismo del serale - chi è affezionato di Amici sa ...Amici, Maria De Filippi mostra le nuove classifiche: chi accede al Serale? Dopo il duro rimprovero ad un’allieva Maria De Filippi ha mostrato le due classifiche intere ai ragazzi. Stando alle ...