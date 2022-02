Ambulanti, protesta pacifica sotto il Comune dì Salerno (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Una pacifica protesta con volantinaggio è stata effettuata questa mattina sotto i portici di palazzo di città dai venditori Ambulanti che hanno un’attività sul lungomare di Salerno e chi sono oggetto di un provvedimento che vuole trasferirli, provvisoriamente, in altre zone. Mentre su a Palazzo di città l’associazione datoriale che le rappresenta, Anva e Confesercenti, avevano un incontro con gli assessori al turismo Alessandro Ferrara e alla sicurezza Claudio Tringali proprio su una proposta alternativa basata su tre zone individuate dal Comune di Salerno per poter ospitare i venditori Ambulanti, gli stessi, attraverso la manifestazione facevano sapere di non essere d’accordo ad andar via dal lungomare, dove vengono ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Unacon volantinaggio è stata effettuata questa mattinai portici di palazzo di città dai venditoriche hanno un’attività sul lungomare die chi sono oggetto di un provvedimento che vuole trasferirli, provvisoriamente, in altre zone. Mentre su a Palazzo di città l’associazione datoriale che le rappresenta, Anva e Confesercenti, avevano un incontro con gli assessori al turismo Alessandro Ferrara e alla sicurezza Claudio Tringali proprio su una proposta alternativa basata su tre zone individuate daldiper poter ospitare i venditori, gli stessi, attraverso la manifestazione facevano sapere di non essere d’accordo ad andar via dal lungomare, dove vengono ...

