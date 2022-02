Ambulanti | Diego Pesenti eletto presidente

(Di martedì 22 febbraio 2022) Bergamo., che ricopre la carica di vicedi Fiva Bergamo dal 2007, subentra a Mauro Dolci, scomparso prematuramente nel maggio del 2021. Il neosvolge l’attività di ambulante nel settore del abbigliamento per bambini dal 1989 e lavora su alcune delle piazze più importanti non solo della provincia bergamasca: Osio Sotto, Brembate, Verdello, Urgnano, Trezzo sull’Adda e Pioltello. Dieci i consiglieri del gruppo in carica da qui al 2026, di cui nove riconfermati: Mirko Algisi, 48 anni di Dalmine, Oscar Marco Bosio, 47 anni di Torre Boldone, Attilio Butti 65 anni di Brusaporto, Emilio Crotti 62 anni di Grassobbio, Luigi Daminelli 58 anni di Verdellino, Stefano Ginami, 56 anni di Treviolo, Alessio Lecchi, 52 anni di Grumello del Monte, Maria Pasta, 56 anni di Sorisole, Fabrizio Pezzoli 57 ...

Diego Pesenti è il nuovo presidente degli ambulanti di Fiva Confcommercio Bergamo. Vicepresidente dal 2007, Pesenti subentra a Mauro Dolci, scomparso tragicamente in un incidente stradale lo scorso ...
La Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva) lunedì 21 febbraio ha donato al Comune di Bergamo due defibrillatori che verranno posizionati in Via Spino e in Viale Giulio Cesare ...