Alto Adige, il bellissimo 'giardino di Sissi' riapre al pubblico: ecco quando poterlo visitare (Di martedì 22 febbraio 2022) Non lontano dal centro di Merano in Alto Adige, si trova il 'giardino di Sissi'. In verità il nome corretto è I giardini di Castel Trauttmansdorff o Orto Botanico di Merano, ma quelli luoghi erano così cari all'imperatrice d'Austria e Ungheria che il suo nome è legato ad essi in modo indissolubile. LEGGI ANCHE:– Il Castello delle fiabe esiste e si trova in Trentino Si tratta di un giardino botanico che prese forma solo nel 1988 e che si estende su una superficie di 12 ettari attorno al Castello Trauttmansdorff. Tra vedute mozzafiato e ambienti esotici e mediterranei, l'orto botanico accoglie 80 ambienti vegetali diversi in cui crescono e fioriscono piante provenienti da tutto il mondo. Il giardino di Sissi apri le sue porte per la prima volta al pubblico nel 2001 e da allora ogni anno sono ...

