Almanacco del 22-02-2022 ore 07 | 30

(Di martedì 22 febbraio 2022) al sacco del giorno e iniziamo da questa nuova settimana sentite anche i cani abbaiano oggi lunedì 21 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Pier Damiani il nome Piero una variante di discendenza francese del nome Pietro deriva dal greco petros con il significato di pietra in Il proverbio dice chi festeggia armeggia relativa al carnevale vero E va bene dai queste Poi la settimana del del carnevale Forza forza forza sono una di oggi Jennifer Lopez Caterina Balivo Tiziano Ferro Noi siamo a fare invece gli auguri oggi fosse Roger è più presente con noi e quindi ci porta la nostra la nostra come direlista è buon compleanno Viviana salutiamo Alessandra Ciao Ale Ivana Benedetta Elena pubblico sempre al femminile di prima mattina è una giornata anche a Emilia buona giornata anche mi che sto andando al lavoro eh Ci ascoltata Roma Fantastico Allora pronti per il ...

Un nuovofestival? 'In realtà no, ho pensato che più che un lavoro d'archivio già fatto in passato, e bene, da diversi colleghi, fosse necessario riportare Sanremo a quel filo che lo ...Come sapete, se seguite questo appuntamento quotidiano, all'non spetta solo la celebrazione delle pietre miliarifuturo ma anche l'ingrato compito di raccontare alcuni clamorosi fallimenti sulla via dell'innovazione. Come il caso di italia.it. Se ...Da leggere anche Numeri vincenti Lotto e Supernenalotto, giovedì 17 febbraio 2022. Almanacco del giorno di oggi, sabato 19 febbraio 2022. Diamo una rapida occhiata ai principali fatti della giornata ...I membri della Rosa Bianca vengono "processati" e giustiziati dal Volksgerichtshof, l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci rimangono uccisi in un assalto nella Repu ...