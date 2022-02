Allegri |  «Neanche il Villarreal pensava di far gol Il ritorno è una finale»

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) . Le parole del tecnico Ai microfoni di Sky, Massimilianoha parlato dopoJuve. LANCIATO IL CAPPOTTO – «Ci siamo staccati dall’uomo e abbiamo preso due imbucate dalla fine rischiando». DIFESA – «Nasceva dal sviluppare l’ampiezza sugli esterni. Paradossalmente abbiamo preso gol quando la partita stava andando via liscia. Potevamo fare meglio in due circostanze con loro che avevano la linea alta». VLAHOVIC – «È un giocatore molto bravo. Ha debuttato nel migliore dei modi contro un avversario come Albiol che è uno dei migliori sempre» POCO PRESSING – «C’era più stanchezza più dopo il pareggio. Prendi gol e hai un contraccolpo. C’è stato un momento in cui la partita l’avevamo in mano, poi abbiamo perso qualche palla sciocca a centrocampo. In quei momenti lì non devi concedere, maloro ...

... passano dopoun minuto di gioco con il numero 7 che bagna come meglio non potrebbe il suo debutto in Champions. Potrebbe essere il preludio ad una serata di festa per la squadra di...il tempo di rifiatare e recupere le energie dopo la grande prova di resistenza mostrata al ... esterno dell'under 23 promosso dacon i big nonostante il rigore paratogli dal portierone ...La sfida dell'Estadio de la Ceramica si rivela dura per una Juventus in assetto piuttosto difensivo. Esordio con gol per l'attaccante serbo.Le parole di Allegri a Sky: CAPPOTTO - "Non era rabbia o tensione, eravamo attaccati all'uomo e ci siamo staccati e abbiamo preso due imbucate alla fin ...