Alfonso Signorini, pianto disperato: non se lo sarebbe mai sognato (Di martedì 22 febbraio 2022) Disperazione alle stelle per Alfonso Signori che deve far conto con la notizia giunta da poco: cosa sta succedendo La notizia appena ricevuta ha letteralmente sconvolto Alfonso Signorini che non può fare a meno di pensare a quanto successo. Alfonso Signorini (screenshot)Stiamo parlando dei risultati inerenti agli ascolti tv delle prime serate di ieri che hanno visto il Màkari con Claudio Gioè protagonista distruggere il GF Vip condotto proprio da Signorini. La serie di Rai 1 ha infatti totalizzato uno share del 24,4% con oltre 5.2 milioni di utenti incollati al programma. Il reality di Canale 5 si è dovuto piegare con un risultato di 3.5 milioni di spettatori (22.9% di share). Di per sé non è un risultato negativo, ma è sicuramente frustrante perdere di gran lunga ...

