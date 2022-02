“Alex Belli? Non è finita”. GF Vip, è già scoppiato il caso dopo la sua uscita: “Tra poco vedrete” (Di martedì 22 febbraio 2022) Per Alex Belli è giunta nuovamente l’ora di lasciare il GF Vip 6. dopo una settimana nella Casa, l’attore ha nuovamente dato l’addio. Va detto che era entrato, ma era fuori dal gioco. Prima dell’uscita definitiva Alex Belli ha avuto modo di salutare la sua Delia Duran. Alfonso Signorini ha chiamato l’attore in mystery room, lo lascia in stand-by per un annuncio e poco dopo lo raggiunge anche la modella. Il conduttore quindi annuncia che per Alex è ora di andare via, Belli ne approfitta e scambia ancora due parole – all’apparenza rassicuranti – con sua moglie. Delia Duran gli risponde: “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”. Tuttavia la modella venezuelana sceglie di rimanere in casa e non lasciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Perè giunta nuovamente l’ora di lasciare il GF Vip 6.una settimana nella Casa, l’attore ha nuovamente dato l’addio. Va detto che era entrato, ma era fuori dal gioco. Prima dell’definitivaha avuto modo di salutare la sua Delia Duran. Alfonso Signorini ha chiamato l’attore in mystery room, lo lascia in stand-by per un annuncio elo raggiunge anche la modella. Il conduttore quindi annuncia che perè ora di andare via,ne approfitta e scambia ancora due parole – all’apparenza rassicuranti – con sua moglie. Delia Duran gli risponde: “Hai fatto il primo passo di venire qui a riconquistarmi”. Tuttavia la modella venezuelana sceglie di rimanere in casa e non lasciare ...

