Alex Belli lascia il GF Vip 6: Delia Duran resta ma Soleil Sorge non lo saluta (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli ha lasciato la Casa di Cinecittà dopo essere rientrato nel reality come ospite. L’ex attore di Centovetrine era tornato per cercare di recuperare il suo rapporto con Delia Duran, ma a quanto pare dovranno continuare a risolvere le loro questioni di marito e moglie una volta terminato lo show. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Kabir Bedi è l'eliminato del 21 febbraio 2022 La modella venezuelana, scelta dal pubblico come prima finalista del programma, ha deciso infatti di non seguire il compagno ma di portare a termine la sua avventura televisiva. “Lo amo alla follia, ma ci vuole tempo per recuperare. Ho bisogno di tempo, probabilmente fuori dalla casa potremo ... Leggi su diredonna (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata di lunedì 21 febbraio 2022 del Grande Fratello Vip 6,hato la Casa di Cinecittà dopo essere rientrato nel reality come ospite. L’ex attore di Centovetrine era tornato per cercare di recuperare il suo rapporto con, ma a quanto pare dovranno continuare a risolvere le loro questioni di marito e moglie una volta terminato lo show. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Kabir Bedi è l'eliminato del 21 febbraio 2022 La modella venezuelana, scelta dal pubblico come prima finalista del programma, ha deciso infatti di non seguire il compagno ma di portare a termine la sua avventura televisiva. “Lo amo alla follia, ma ci vuole tempo per recuperare. Ho bisogno di tempo, probabilmente fuori dalla casa potremo ...

Advertising

infoitcultura : GF VIP, la confessione piccante di Soleil subito dopo l’uscita di Alex Belli: cosa ha svelato a Nathalie - CronacaSocial : Katia Ricciarelli avverte Soleil: 'Alex e Delia ti hanno tirato una trappola'. ???? - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Alex Belli deve lasciare la Casa: “Speravo di avere qualche giorno in più”. Soleil Sorge neanc… - RealGossipland : Alex Belli esce allo scoperto con Delia: i due coniugi parlano di strategie per monetizzare. I DETTAGLI QUI… - annamariabianc2 : RT @soleilstasiiii: RETWITTATE TUTTI NO ALLA MANIPOLAZIONE CHE STA ESEGUENDO ALEX BELLI NEI CONFRONTI DI SOLEIL , NO ALLA VIOLENZA PSICOLOG… -