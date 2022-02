Al via il progetto “Tele-senologia” di Europa Donna Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Europa Donna Italia lancia “Tele-senologia” con il patrocinio della Fondazione AIOM, del Garante per la Protezione dei Dati Personali e della A.P.S. Senonetwork Italia: un nuovo percorso di formazione on-demand per consentire alle pazienti di interagire meglio con le nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale che sta imponendo nuove modalità di gestione e relazione tra cittadino e sanità pubblica.“Il sistema sanitario nazionale sta cercando di riorganizzarsi nonostante le ancora innumerevoli difficoltà – afferma Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia -. Proprio per questo i primi 8 miliardi per la sanità, previsti dal PNNR, serviranno per la Telemedicina, case e ospedali di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –lancia “” con il patrocinio della Fondazione AIOM, del Garante per la Protezione dei Dati Personali e della A.P.S. Senonetwork: un nuovo percorso di formazione on-demand per consentire alle pazienti di interagire meglio con le nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale che sta imponendo nuove modalità di gestione e relazione tra cittadino e sanità pubblica.“Il sistema sanitario nazionale sta cercando di riorganizzarsi nonostante le ancora innumerevoli difficoltà – afferma Rosanna D’Antona, presidente di-. Proprio per questo i primi 8 miliardi per la sanità, previsti dal PNNR, serviranno per lamedicina, case e ospedali di ...

Advertising

InnovazioneGov : ??Innovazione: è stata autorizzata per la prima volta in Italia la sperimentazione di una flotta di navette a guida… - MattiaGallo17 : RT @putino: La Finlandia nel frattempo ha deciso di rivalutare un suo progetto di costruzione di un reattore nucleare con la russa Rosatom,… - PecoraNera1 : #Crotone, al Liceo G. V. Gravina il progetto “Sono vita per l’altro” corso di Primo #Soccorso e BLSD della SIMEUP… - putino : La Finlandia nel frattempo ha deciso di rivalutare un suo progetto di costruzione di un reattore nucleare con la ru… - akhetaton11 : RT @politicaaq: #GrowingUp: riaperti i termini del progetto -