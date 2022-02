Advertising

anteprima24 : ** Al Teatro Lendi il ricordo di Edith Piaf con Francesca Marini e Massimo Masiello ** - giannigosta : Teatro Lendi/ L’intervista al Direttore Francesco Scarano Iniziata già dallo scorso autunno, la stagione teatrale c… - giannigosta : Teatro Lendi/ L’intervista al Direttore Francesco Scarano - TeleradioNews : Teatro Lendi/ L’intervista al Direttore Francesco Scarano - Iniziata già dallo scorso autunno, la stagione teatra… - NewsCronacaCE : Teatro Lendi/ L’intervista al Direttore Francesco Scarano -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Lendi

anteprima24.it

Lunedì 7 marzo alCentrale di Roma per una festa speciale che - dopo il successo dello ... ai Polo Team azzurri per la doppia medaglia d'oro ai Campionati Europei del 2021, a Gennaroil ...Appuntamento fissato per lunedì 7 marzo alCentrale di Roma per una festa speciale. Che ... ai Polo Team azzurri per la doppia medaglia d'oro ai Campionati Europei del 2021, a Gennaroper ...Iniziata già dallo scorso autunno, la stagione teatrale che si sta svolgendo al teatro Lendi e curata dal direttore artistico, Francesco Scarano, sta riscuotendo un grande successo. Il ricco ...APPROFONDIMENTI SAN VALENTINO San Valentino a Napoli: ecco le iniziative nei musei partenopei IL CONCERTO Gigi Finizio in concerto al teatro Lendi: doppio appuntamento per. L'EVENTO San Valentino alla ...