(Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiè ildell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di. Il Consigliere Segretario uscente candidato con la Lista n.2 “Uniti per la Professione” è stato scelto per guidare l’Ordine per il prossimo quadriennio (2022-2025). Con lui, confermati i consiglieri uscenti Gerardina Castro, Angelo Fiore, Donatella Raeli, Massimo Ronca ed eletti anche i colleghi candidati nella stessa Lista Giuseppe Arleo, Pierluigi Chiarito, Achille De Caro, Antonio (detto Tony) De Lucia, Nicola Fiore, Rosita Galdi, Americo Rinaldi. A completare il Consiglio, che si insedierà già nei prossimi giorni, Matteo Cuomo, Maria Luisa Poppiti e Mauro De Santis candidati con la Lista n.1, risultata la ...

Advertising

AgenPolitica : AGOSTINO SOAVE ELETTO NUOVO PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI COMMERCIALISTI - anteprima24 : ** Agostino Soave è il nuovo #Presidente dell'#Odcec di ##Salerno ** -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Soave

punta l'attenzione tutta su mister Nicola..."Un arrivo fondamentale, ha già cambiato la mentalità della squadra. Si è visto questa sera quello che è riuscito a trasmettere, e se le ...E' il segretario uscenteil candidato presidente per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno designato dalla Lista " Uniti per la professione", il '...E’ il segretario uscente Agostino Soave il candidato presidente per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno designato dalla Lista “Uniti per la ...