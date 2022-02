“Aggredita davanti a mio figlio” | ex marito della gieffina arrestato – VIDEO

(Di martedì 22 febbraio 2022) Una terribile storia che va avanti da anni, l’exnotaè stato messo in manette soltanto dopo l’ennesima aggresione La storia tra Guendalina Tavassi e Umberto d’Aponte è sulla bocca di tutti perché l’ex vippona del GF Vip ha scelto di condividere sui social ogni aggressione subita e mostrare la realtà dei L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Aggredita davanti

Leggi Anche Guendalina Tavassi e Umberto D'Aponte, lite pubblica sui social Guendalina Tavassi ha detto di essere stata accusata sui social: 'Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho ...La minorenneè stata trasportata in ospedale: fortunatamente ha riportato solo ferite ... La lite e l'accoltellamento sono avvenutiall'oratorio della zona. A dare l'allarme una ...davanti al figlio Sasi che lo implorava di fermarsi”. Guendalina Tavassi racconta dell’arresto dell’ex marito e della situazione difficile che sta vivendo È difficile immaginare che una madre voglia ...Il matrimonio con il napoletano è terminato circa un anno fa, dopo sono cominciati i guai per Guendalina che è stata più volte aggredita anche davanti i loro figli, Chloe e Salvatore. Si ritrova ora a ...